Esimest ja viimast korda ajaloos! Haapsalus luuakse HÕFFi ajal Eesti suurima mootorsae kuju

„19. HÕFFi avafilmist „Mootorsaed laulsid“ inspireerituna koguneme festivali eel, 25. aprillil kell 17.00 Haapsalu lossiparki, et kõigi huvilistega moodustada suur mootorsae kuju ning jäädvustada see drooniga pildile,“ kirjutatakse Facebookis ürituse kirjelduse juures. Tegemist on üleskutsega, mille eesmärk on jagada ühtehoidvust ning teha koos üks suur festivalivääriline pilt. „Aktsioon leiab aset esimest ja ilmselt viimast korda, nii et ole kohal ja tee ajalugu!“ kutsuvad korraldajaid erakordse sündmusega kaasa lööma.