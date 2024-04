„Simpsonite“ fännid on leinas: legendaarne karakter suri

Isegi pärast 35 aastat ootavad „Simpsonite“ fännid endiselt innukalt, mida Homer, Marge, Lisa ja Bart Simpson oma sõpradega Springfieldis teevad. Truud fännid arvavad isegi, et sari ennustab kohati tulevikku õigesti ette - sääraseid teooriaid levib internetiavarustes pidevalt ringi. Näiteks on toodud välja, et ikooniline animasari ennustas ette USA 9/11 terrorirünnakut ja Donald Trumpi presidendiks saamist.

Kuid selleks, et seriaal nii kaua, nagu „Simpsonid“, kesta saaks, tuleb mõnikord luua uusi tegelaskujusid või mõni vana sarjast välja kirjutada, et see värskena hoida. Seetõttu otsustasid animasarja tegijad, et äsja eetris olnud 765. osas saab tegelaskuju Larry Dalrymple’i, kes oli Homer Simpsoni hea sõber, eluiga läbi, kirjutab Lad Bible.

Dalrymple’i oli tavaliselt näha Homeri lemmikus pubis tagataustal õlut joomas. Tegelaskuju eluiga leidis lõpu läbi ootamatu äkksurma, pärast mida pidi Homer tõdema, et on olnud kohutav sõber Larryle - nad veetsid baaris tihti aega koos, kuid Larry elust ei teadnud ta just kuigi palju. Tegelaskujule korraldati ka emotsionaalsed matused.

Sarja fännid olid imestunud, et selline süžeepööre tehti ning paljud neist väljendasid oma kurbust sotsiaalmeedias.

Sari „Simpsonid“ on eetris olnud alates aastast 1989. Sarja esimene osa linastus Ameerika ringhäälingus Fox.