Puutumatu ikoon: Taylor Swift purustas iseenda püstitatud rekordid

Kuigi kriitikutes on „The Tortured Poets Department“ tekitanud vastakaid arvamusi, siis see pole albumi edu vähendanud. Albumi suure edu taga on muidugi Swifti ustavad fännid, kes tema lugudest alati juhtnööre otsivad, soovides saada teada, kellest lood kirjutatud on. Kindlasti on albumi menule aidanud kaasa ka Swifti uus ja palju kõlapinda saanud suhe Ameerika jalgpalluri Travis Kelce’ga.