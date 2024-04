Celine Dion võitlusest oma raske haigusega: see on ikka minu sees ja igavesti

Maailmakuulus lauljanna Celine Dion tuli 2022. aasta detsembris avalikkuse ette infoga, et tal on diagnoositud neuroloogiline haigus nimega stiff person syndrome (kangestunud inimese sündroom – toim), mis mõjutab tavaliselt ühte inimest miljonist. Veel avaldas Celine, et kuigi tema haruldast haigust alles õpitaks tundma, siis on teada, et just see ongi tal lihasspasme põhjustanud. Värskes Vogue’i Prantsusmaa numbris räägib ta oma haigusest lähemalt.