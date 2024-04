Aastaid vallaline olnud Elina Nechayeva leidis uue armastuse: olen praegu väga ilusas suhtes, mille üle olen õnnelik

Elina Nechayeva (32) ütleb, et alles praegu saab ta ooperimaailmas maitsta oma raske töö magusaid vilju - aastaid on käinud vundamendi ehitamine. Elina plaanid on suured ja temas on tõeline jõud, et saavutada kõik, millest ta on unistanud, ja rohkemgi veel.