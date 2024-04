FOTO | Viimati detsembris nähtud prints Louis on tunduvalt suuremaks kasvanud: ta näeb välja nagu vanem vend George!

2018. aasta 23. aprillil sündinud Louis on Walesi printsi ja printsessi noorim poeg, kes on viimaste aastatega saanud külge kõige üleannetuma kroonitud pea tiitli. Kui Louis’i vanem vend George ilmus mõne nädala eest avalikkuse ette isa Williamiga, siis pere pesamuna on pärast printsess Kate’i vähidiagnoosi hoitud avalikkuse ees eemale.