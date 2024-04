Eesti juurtega Soome suunamudija Erna Husko sattus põhjanaabrite juures reklaamireeglitega pahuksisse

Nimelt leidis Soome reklaamieetika nõukogu, et üks Erna postitus ei vastanud kehtivatele reeglitele. Tegemist on 15. jaanuaril Instagrami tehtud postitusega, kus Erna reklaamib ettevõtte ICANIWILL riideid. Postituses poseerib ta viiel fotol brändi riietega ning lisas selle juurde oma sooduskoodi, millega saab brändi riideid osta 20 protsenti soodsamalt.

Reklaamieetika nõukogu aga leidis, et Erna reklaam ei ole koheselt äratuntav turundus ettevõttele ehk tegemist on varjatud reklaamiga. Nõukogu leidis, et ICC turunduskoodeksi kohaselt ei ole antud postituse juures turundus kohe tuvastatav, vahendab Iltalehti.