Palju õnne! Räppar Gameboy Tetris sai kolmandat korda isaks: lapse emaks on „Reporteri“ eetrinägu Aleksandra Jürman

Aleksandra ehk sõpradele Sassu sõnab Kroonikale, et poeg sündis siia ilma 8. aprillil. „Beebi on käes ja ta sündis 8.04 selle mega päikesevarjutuse ajal. Oleme siin kaks nädalat enda beebimullis elu nautinud ja üldse ei taha sellest välja saada. Nii mõnus on ja ma olen täiesti armunud!“ tunnistab Aleksandra, kes tunneb end täna hästi. „Õnneks beebi on rahulik,“ selgitab naine mõnusat beebimullis oleku kergust.

Lapsele nime veel välja ei ole mõeldud. „Mul on üks osa nimest, aga eesnimi on veel puudu,“ ütleb Jürman ja naerab, et ta ei suuda ära otsustada, sest on tähtkujult Kaalud. „Aga loetud päevad on veel mõtlemiseks jäänud, siis peab selle nime ära panema, muidu paneb riik ise,“ naerab ta.