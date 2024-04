Kuulujutuveskid jahvatavad: Jaak Madisoni ja Merit Männiste kooselu käärib?

Mullu jõulude ajal hakkasid liikuma Madisoni ja Männiste väidetava lahkumineku kohta käivad kõlakad, mis jätkusid ka aasta algusesse. Tol ajal kinnitas Männiste Kroonikale, et nad on Madisoniga endiselt koos. Viimane sotsiaalmeediasse postitatud pilt, millel nad koos poseerivad, pärineb just jõuluajast. Kuid pärast seda on selles vallas olnud vaikus - Meriti sotsiaalmeediakontodel poseerib ta piltidel kas üksinda või lapsega. Samasugust joont hoitakse ka Jaagu kontol - sealsed postitused on seotud tööasjade või nende ühise lapsega.