FOTOD | Tanel Padar, OLLIE ja mitmed teised! Pärnus toimus suur kontsert veteranide auks

Täna tähistatakse Eestis traditsiooniks saanud veteranipäeva juba kaheteistkümnendat korda, et tunnustada kaitseväe ja Kaitseliidu veterane ning mälestada langenud võitluskaaslasi. Veteranipäev on alates 2014. aastast ametlikult lipupäev, mistõttu kutsub kaitsevägi kõiki inimesi üles heiskama oma kodudel riigilipud, et näidata toetust kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele.