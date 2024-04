KUULA | Wateva andis välja EFTA-l Anna Hintsiga esitletud loo „Aitümakas“

„Annaga oli tohutult huvitav koostööd teha kuna temast kiirgab tohutult palju positiivsust, loovust ja pealehakkamist. Leidsime päris kiiresti ühise keelega, sest meid mõlemaid seob tahe teha asju teisiti kui on tavaks – tahe luua midagi erilist sai meie siduvaks faktoriks. Mõnusalt värskendav oli teha koostööd inimesega, kellel on asjadest oma nägemus. Annal oli idee kasutada filmist ära naisvokaalidega mantraid ning luua energiline taust seda toetama. Meil hakkas inspiratsioon kohe voolama ning jõudsime ühisele keelele, et luua üks tõeliselt ürgne sauna-reivikas. Tohutult meeldib siduda etnofolk elemente vähe järsema techno astumisega — tekkis kohe seos Ukraina 2021 euro lauluga (Go_A - Shum). Visuaalne pool tuli kokku üllatavalt kiiresti. Pakkusime välja, et lava peaks täielikult tossuga ära katma, et tuua sisse seda suitsusauna elementi. Tahtsime ka päris sauna lavale veeretada, aga ei leidnud kuskilt head varianti: jäi üle ehitada ise tehislik „aurusaun“ ja siis DJ puldid ja muusikainstrumendid sinna sisse panna koos meiega,“ rääkisid Wateva liikmed Kris Evan Säde ja Hugo Martin Maasikas.

Anna Hints sõnas, et idee neid kokku panna ja teha midagi EFTA-le tuli produtsent Anneli Savitski käest. „Olin kohe nõus, sest Wateva on nii lahe muusikalise energiaga duo ning äärmiselt soojad, armsad inimesed. Näen mitmeid paralleele klubikultuuri ja suitsusauna vahel. Klubid on enamasti ka hämarad paigad, kus saad läbi tantsu higistada välja kõik hirmud ja valud. „Aitjumma“ tähendab võro ja seto keeles „Aitäh“. Nii et aitjumma kõigile ning vägevat Aitümaka-leilii!!!“

Eestist pärit elektroonilise muusika duo WATEVA on tegutsenud alates 2018. aastast ning saavutanud märkimisväärse edu nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul. Anna Hints on stsenarist, režissöör ning helilooja. Tema linalugu „Savvusanna sõsarad“ kogub maailmas hetkel suurel hool populaarsust ning on saanud tunnustatud nii kodumaal kui võõrsil.