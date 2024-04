Kim Kardashian on Taylor Swiftiga tülitsemisest väsinud: ärinaine tahab, et laulja läheks oma eluga edasi

Reedel avaldas Taylor Swift oma topeltalbumi, millelt püüdis paljude fännide tähelepanu pala „thanK you aIMee“. Andunud Taylori kuulajad seostasid lugu ärinaise Kim Kardashianiga, kuna loo suurtest tähtedest koorub välja nimi KIM ja loo sõnad räägivad kiusamisest. Seetõttu spekuleerivadki fännid, et Taylori lugu räägib tema ja Kimi aastatepikkusest tülitsemisest.

Näiteks laulab Taylor oma loos, et ta on eemaldanud kõik viited sellest, kellest lugu võiks rääkida, samuti toob ta välja, et on kõnealuse inimese nime muutunud. Ka see viitab fännide hinnangul sellele, et lugu puudutab lauljanna ja ärinaise tüli.