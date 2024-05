Eesti Laulu endised juhid avameelselt Eurovisioni kulutustest: lavatoss on meie jaoks alati küsimus olnud

Estoni Kohver , kes on räppar bändis 5Miinust, rääkis ERRi kultuuriportaalile antud intervjuus, et Eurovisionil maksab lavatoss nii palju, et nad mõtlesid selle lätlastega pooleks maksta.

„Meil on ka mingi eelarve, mis algab ja lõpeb nulliga. Muidugi plaadifirma ja ERR aitavad ka, aga näiteks tasu selle eest, et lavale saada, on juba viis kilo. Võidad Eesti Laulu ära ja siis õiguse eest Eurovisioni lõppvõistlusel esineda maksad viis tuhat eurot. Et saaksid lava peale minna.