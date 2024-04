Kanye Westi kummalised ideed: räppar soovib käivitada oma erootikalehe ja teha Michelle Obamaga kolmekat

Kõmuline räppar Kanye West (46) on lagedale tulnud uute ja kummaliste avaldustega. Muusik avaldas ühes Ameerika taskuhäälingusaates külas käies, et soovib kolmekat proovida Michelle Obamaga. Samuti on ta käivitas täiskasvanute meelelahutuseks mõeldud erootikalehte.