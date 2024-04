Kanye Westi kummalised ideed: räppar soovib luua oma erootikalehe ja teha Michelle Obamaga kolmekat

Kanye West külastas esmaspäeval Justin Laboy juhitud taskusaadet ning saates võeti ette mitu erinevat teemat. Ühel hetkel uuris Laboy Kanyelt, keda sooviks oma muusik oma magamistuppa lisaks endale ja abikaasale Bianca Censoriga. Kui Laboy arvas, et teab, mida räppar vastab, siis Kanye pursatas välja ootamatu vastuse – kunagine esileedi Michelle Obama, vahendab TMZ. Kanye tõi ka välja, et endise presidendi abikaasa on naine, keda tema ja Bianca seksuaalselt ihkavad.