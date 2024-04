Milline ehtekandja oled Sina?

Armastad luksuslikke ehteid ning säravaid vääriskive. Tead, et lisaks õige glamuurse riietuse valikule teeb stilistika täiuslikuks õige ehtestilistika, mis tõmbab pilke oma luksusliku sillerdusega. Glamuuritari meelisehteid iseloomustab sillerdavate vääriskivide rohkus, erilised ehtevormid ning elufilosoofia, et pole võimalik ühelegi peole saabuda liiga pidulikus riietuses. Punasel vaibal kanna sillerdavaid kõrvarõngaid, sõrmuseid ja kui riietus lubab – pilkupüüdvat keed.

Hindad „nähtamatut“ kvaliteeti ja teadmist, et kannad väärisehteid, mis ei lähe kunagi moest ega hinnast. Kõige sagedamini kannad väikese või keskmise suurusega kullast pärleid või soliidseid teemante, kuid Sinu stiilivalikuid ei tasu kohe kindlasti alahinnata! Punase vaiba üritustel nagu Kroonika Meelalahutusauhinnad julge üllatada omanäoliste valikutega, mis toetavad Su klassika armastust. Teemandid on siin ideaalseks valikuks.

Oled teadlik kõigest, mis on moes just praegu! Armastad kanda ehteid ning uuendad oma ehtegarderoobi tihti. Guess, Swarovski, Calvin Klein, Ti Sento jmt on Sulle tuttavad brändid, kelle valikust oma uusi lemmikuid valid. Mida põnevam vorm, värv ja disain, seda tõenäolisemalt see Su pilku tõmbab. Sel kevadel on geomeetrilised ketivormid, isikupärastatud ornamentika ning julged värvilahendused moegurmaani märksõnadeks. Julge kanda seda värvide- ja vormidemängu ka punasel vaibal.