Hertsoginna Meghan Markle’i kiuslik käitumine tuli taas päevakorda umbes kümme päeva tagasi. Toona avaldas ligi 20 aastat kuningliku perekonna heaks töötanud Samantha Cohen, et tema käest on uuritud Meghani vastu suunatud kiusamissüüdistuse kohta, ning ta andis oma kommentaarid intervjuu formaadis.

Cohen avaldas Austraalia meediale, et ta oli üks kümnest kuningliku perekonna töötajast, kellelt uuriti Meghani kiusliku käitumise kohta. Ta ei soostunud midagi detailselt täpsustama, kuid avaldas, et personal vahetus sagedasti. „Ma pidin kauemaks tööle jääma, kui planeerisin, sest mulle ei leidunud asendajat. Kui me ühe ka leidsime ning ta Harry ja Meghani Aafrika tuurile kaasa võtsime, et talle põhitõed selgeks teha, siis ta lahkus töölt juba Aafrikas viibimise ajal,“ kirjeldas Cohen ühte Harry ja Meghani personali kaadri voolavuse näidet, mille oli tinginud Meghani käitumine.