„Pole minu korter, pole minu probleem!“ Kroonikas alustab uus ehitussaade „Teeme koos“, kus haamrid haaravad Pärtelpoeg ja Võsujalg

Saate „Teeme koos“ esimeses osas paljastab Kristina, et saate idee tuli Marjenilt ning ka korter, mida nad n-ö flippima hakkavad, kuulub temale. „Kuna mu eelmised projektid on sellised olnud, kus on palju gossip’it (kuulujutte – toim), mulli ja joomist, siis see oleks midagi teistsugust,“ selgitab varem tõsielusaatega „Üks nädal Kristinaga“ vaatajad telerite ette naelutanud suunamudija.

Ka Marjen tunnistab saate esimeses osas, et nagu Kristina, on ka tema väga remondikauge inimene. „Aga see ongi tore – õpime koos!“ ütleb kuulsuste mänedžerina tuntuks saanud naine. Marjeni sõnul mängis Kristina kaasamises suurt rolli see, et ta on väga humoorikas sõbranna, kes teeb ka kõige raskemad ülesanded ära naeru saatel.

Kuigi naiste eesmärk on Mustamäel Sütiste teel asuv korter ikkagi võimalikult mõnusaks ja ilusaks vuntsida, siis Kristina tunnistab naljaga, et kuna see pole tema korter, siis pole ka see tema probleem, kui midagi vussi läheb. Mustamäe on suunamudija jaoks aga hingelähedane koht, sest suure osa oma lapsepõlvest veetis ta just seal linnaosas elades ja koolis käies. Ka Marjen alustas oma iseseisvat elu Mustamäel ja elas renoveeritava korteri vahetus läheduses.

Saate „Teeme koos“ esimene osa jõuab vaatajateni Kroonika veebi vahendusel juba sel neljapäeval, 25. aprillil kell 19. Samal ajal toimub ka eksklusiivne esitluspidu, mille kajastusele saad samuti kaasa elada just kroonika.ee leheküljel.