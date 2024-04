„Kraad peab sees olema.“ Alari Kivisaar avaldas oma napsueelistused

„Kui Kivisaar napsu peaks võtma, siis mida peremees eelistab?“ päris uudishimulik raadiokuulaja. „Siin oli just meil eetriväliselt juttu näiteks portveinist,“ avaldas Kivisaar, misjärel uuris Maris Järva , kas tegemist on magusa veiniga. „See on kangestatud vein,“ vastas Kivisaar talle ja täpsustas, et tegemist on kangema veiniga kui tavaline vein, mis on pisut magusam.

Kivisaar rääkis oma joogieelistustest veel. „Ja siis vahest mõni hea tekiila on hea. Ja näiteks GT (gin toonik - toim). Ja siis näiteks Vana Tallinn.“ Seejärel puhkesid Kivisaare kaassaatejuhid naerma ja tõdesid, et tema nimi läheb juba päris pikaks. Kui saatejuht Siim Taba nentis, et Vana Tallinn pole hea, sõnas Kivisaar, et tema jaoks on see väga hea ja tõi välja, et hinnatud joogist on erinevaid versioone olemas.