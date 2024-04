46-aastane Ieva ei varja värskes intervjuus, et armastuslugu naaberriigi presidendiga meenutas alguses muinasjuttu. Vähem kui aasta esileedi rolli kandnud naine rõhutab, et see, mida ta usutluses räägib, on vaid tema versioon, sest kindlasti on ka teisel poolel abielus toimunu kohta oma nägemus.