Tanja Mihhailova-Saar sai korraliku päikesepõletuse: umbes kuus päeva läks aega, et saada normaalseks inimeseks

„Muidugi kohe esimesel päeval sain päikesepõletuse (kus oli mõistus, eksole). Rohkem ma päikese käes ei istunud. Ja esmakordselt elus läksid mul laup ja üks silm nii paiste, et välja küll ei näinud. Umbes kuus päeva läks aega, et saada normaalseks inimeseks,“ kirjeldas Mihhailova-Saar oma Instagrami story’des.

Mihhailova-Saar tõdes 2022. aasta detsembris Kroonikale, et ta ei näljuta ennast parema vormi nimel. „Mulle meeldib olla õnnelik ja üks õnne osa on toidu nautimine. Muidugi on laval esinemine korralik trenn - kontsadel tantsida ja laulda on väga raske. Teen pilatest ja mulle meeldib kõndimine. Puhkusel olles kõnnime Mikuga tohutult palju. Isegi Teodor peab meiega 25 000 sammu vastu. Ma ei käi kuigi sageli kosmeetiku juures, kord aastas ehk. Juukseid värvin ka ise kodus. Käin ainult küünetehniku juures, kuna mul on nõrgad küüned. Käed on esinedes või autogramme andes alati näha.“