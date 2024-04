FOTOD | Sõbrad või midagi enamat? Jalmar Vabarna ilmus seltskonda uue kaaslannaga

Näikse, et eksabikaasade Sandra Sillamaa (38) ja Jalmar Vabarna (37) elus on käsil tõeline tuulutamise, uute kogemuste ammutamise ja uute kaaslaste nautimise aeg. Veebruaris väisas Sandra filmi „Elu ja armastus“ esilinastust koos režissöör Marek Miiliga ja hiljuti jagas Instagramis oma avastust, et seks koos partneri ja vibraatoriga on õige ja võimalik! Nüüd on uue kaaslasega välja ilmunud Jalmar.