Elina Nechayeva eelmistest suhtekogemustest: lapse saamise ees on tekkinud hirm

Elina sõnul on tal praegu väga tempokas aeg. „Mängin Vene Teatris lavastuses „Minu veetlev leedi“ naispeaosa. Mais ja juunis on Estonia teatris tulemas operett „Orpheus põrgus“, kus mul on samuti kandev roll. Ühtlasi toimub mai keskel Alexela kontserdimajas kontsert „Uni saabub koidikul“, mida ma suure põnevusega ootan ja kus hakkab toimuma erakordseid asju. Tegemist on, aga mulle meeldibki, kui mu graafik on tihe. Kui tekib liiga pikk ja rahulik periood, võin hulluks minna. Hakkan siis liiga palju mõtlema ja mõnikord üle mõtlema, mis ei vii mitte kuhugi,“ teeb ta kiirelt ülevaate oma eluperioodist.

Ühtlasi on tema õuel ka uued armastusetuuled ja tema uueks kallimaks on ungarlasest tantsija ning koreograaf Ahmed Moussa. „Minu jaoks on väga oluline, kui tunnen ennast mehe kõrval turvaliselt ja naiselikult. Et ma ei ole oma probleemidega üksi ja inimene hindab mind kui naist - see on väga ilus tunne. Tihtilugu hakkame hindama inimesi siis, kui nad on meie elust läinud. Oskus hinnata antud olukorda just siin ja praegu või inimesi, kes on meie elus, on väga suur anne,“ sõnab ta.