Vahur Kersna uuest saatest: mul on häbi väga paljude inimeste ees, keda isegi ei nimetata

Kersna tõdes, et kogu saate sisu oli tunni aja sisse väga raske ära mahutada. „Ikkagi 900 filmi, 40 aastat, tohutu suur stuudio. Seal oli väga paljut, seal oli kõike-kõike-kõike, mida üldse võib ette kujutada. See oli suur töö.“

Teleajakirjanik lisas, et ta oleks soovinud palju rohkem sisu saatesse kaasata. „Mul on väga piinlik, mul on häbi ja mind vaevab süütunne väga paljude inimeste ees, kes on teinud tohutult palju tööd, andnud oma elu, kire ning päevad Telefilmile ja keda isegi ei nimetata selles saates, kuigi nad väga vääriksid seda. Ma väga-väga vabandan,“ rääkis ta.