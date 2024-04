UUS SAADE „TEEME KOOS“ | Pärtelpoeg ja Võsujalg hakkavad Mustamäe korterit renoveerima. Kohe alguses peavad nad maadlema halva üllatusega

Saate „Teeme koos“ esimeses osas paljastab Kristina, et saate idee tuli Marjenilt ning ka korter, mida nad n-ö flippima hakkavad, kuulub temale. Kuigi naiste eesmärk on Mustamäel Sütiste teel asuv korter ikkagi võimalikult mõnusaks ja ilusaks vuntsida, siis Kristina tunnistab naljaga, et kuna see pole tema korter, siis pole ka see tema probleem, kui midagi vussi läheb.