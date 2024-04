Ootamatu pööre USA kohtus päästis Helena Koivu vanglast: mu kohalikud sõbrad ütlesid, et see pole tore koht!

Helena Koivu olukord on viimastel aastatel olnud üliraske, sest ta eksabikaasa, endine hokimängija Mikko Koivu on tema vastu Soomes ja Ameerikas kriminaalkaebuse esitanud. Mikko nõudekirja põhjal ähvardati Helenat USA-s vangistusega. „Vaimselt on üsna raske, et need otsused tühistatakse viimasel minutil ja siis jälle lepitatakse uus istung kokku.“