KUULA | „Einar Kuuse näitlemine oli mega!“ Ebameeldiva seose tõttu artistinime vahetanud kewin lasi välja tantsulise videosingli „100k“

Laulule valmis muusikavideo noore Eesti videoprodutsendi Patrik Printsi käe all. „Tema geniaalsetest ideedest saabki ainult head kraami tulla,“ kiidab kewin. Videovõttele suundudes avastasid aga osalised, et jagu tuleb saada ühest ületamatuna näivast väljakutsest: kewinil, kes peaks videos koera eest ära jooksma, on künofoobia ehk hirm koerte ees.

Videovõtted laabusid peamiselt tänu oskuslikule koeraomanikule. „Koer oli nii treenitud, et mulle tehti kohe selgeks, et ilmaasjata ta mulle kallale ei tule, eriti kui omanik on lähedal. Pigem on lihtsalt tegu suurepärase näitlejaga!“ räägib artist. „See video on kahtlemata üks mu raskemaid ja aeganõudvamaid, kuid see-eest ka üks parimaid. Kui me võttepäeval lõpuks varahommikul kell viis asjad purki saime ning tund hiljem kodus voodis maandusin, jäi kohe maitse suhu, et siit tuleb midagi head,“ märgib ta. „Ja Einar Kuuse näitlemine oli muidugi mega!“ lisab kewin.