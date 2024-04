VÕRDLE | Põsed nagu ladvaõunad! Kas Ryan Gosling on näo täitesüstidega liiale läinud?

Möödunud talvel Oscari nominatsiooni saanud 43-aastane näitleja on hetkel reklaamimas oma uut filmi „The Fall Guy“. Suur promotuur tähendab aga seda, et Gosling on viimaste nädalate jooksul olnud pea iga päev kaamerate ees ning teda on pildistatud igast küljest üles.

Mõned päevad tagasi viibis ta „The Fall Guy“ reklaamimise raames Texase osariigis asuvas Austini linnas. Sealsel punasel vaibal tehtud pildid on tekitanud Goslingi suurimates fännides ahastust, sest tundub, et mees on lasknud oma näkku süstida täitesüste. Filmistaari põsed on muutunud tunduvalt lopsakamaks ning tema kogu nägu muutunud tundmatuseni. Märkimisväärne on see, et suure muutumise käigus on Gosling jätnud otsaesisel asuvad kortsukesed alles.