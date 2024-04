KLÕPS | 12-aastasele liiga paljastav? Victoria ja David Beckhami tütre peokleit ajas netirahva kihevile

Pärast sünnipäevapidu hakkasid internetiavarustes ringlema fotod Beckhamite pesamunast Harperist, kelle kleit ei olnud paljude fännide arvates temavanusele sobilik. Nimelt oli Harper Beckham ema sünnipäevaks valinud välja õlapaeltega valge satiinkleidi, mis ümber keha hoidis. Osad Beckhamite jälgijad tõid välja, et kui Harper peole kõndis, pidi ta paparatsode ees kleiti veidralt kortsutama, et see liiga paljastav ei tunduks. Fännid, kes 12-aastase Harperi kleidivalikut siiski kiitsid, imestasid aga, et Beckhamite noorim võsuke juba niivõrd täiskasvanulik välja näeb.