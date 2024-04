VIDEO | Jaagup Tuisk kaverdas Uku Suvistega Ryan Goslingu hitti „I’m Just Ken“ ja ajas rahva totaalselt pöördesse

Kuigi „Barbie“ filmist kuulsaks saanud Eilishi laul „What Was I Made For?“ on võitnud kaks Grammyt ja Oscari, peeti Oscari favoriidiks siiski „I’m Just Ken“, mille menu viis selle Billboard Hot 100 edetabelisse ning mis on niivõrd populaarne, et Oscarite korraldajate käest oldi isegi Goslingu esinemist nõutud.