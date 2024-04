5 SOOVITUST | Kohalikust gurmeest mööblipoeni! Lõbusad tegevused 5MIINUSELE ja Puuluubile, et Eurovisionil Rootsit täiel rinnal nautida

Mis oleks reis Rootsi ilma ikoonilise ja legendaarse mööblipoe IKEA külastuseta! Rootsi on ju maailmakuulsa sisustuspoe sünnimaa, seetõttu ei saa seal viibides IKEA-s šoppamist vahele jätta. Kes teab, äkki leitakse sealt midagi toredat lavakujunduse tarbeks või tullakse kodumaale tõeliste sisukujunduspärlitega? 5MIINUSE ja Puuluubi õnneks on Malmös IKEA olemas ja asub Eurovisioni lauluvõistluse toimumispaigast Malmö Arenast kuueminutilise autosõidu kaugusel. Seega on kiire käik mööblipoodi täiesti võimalik. Kui suures kaupluses kondamine ära väsitab, on hea end lihapallidega kosutada.