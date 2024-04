ÜLEVAADE | Eesti ärimehed, kes on aidanud oma naise unistust täide viia

Lauljatar Elina Nechayeva ja ärimees David Pärnamets läksid juba neli aastat tagasi lahku, ent kui paar veel koos oli, toetas Pärnamets Nechayeva karjääri. 2018. aastal antud intervjuus kinnitas ärimees, et tegelikult on just Elina see, kes teda toetab, aitab ja inspireerib. Samal aastal võitis Nechayeva Eesti Laulu looga „La Forza“. Pärnamets oli toona Nechayevale nii emotsionaalselt kui ka rahaliselt toeks. Pärnametsa abiga sai lauljatar ka oma igapäevatöö huvikeskuses Kullo kooriseadjana lõpetada.