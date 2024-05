Gameboy Tetris peab oma lapsi rohkem eestlasteks kui venelasteks: nad on sajaga eestlased, kes lihtsalt räägivad ka vene keelt

Botšarov tutvustas „Ringvaates“ eestlaslikke elemente enda elus. Ta tunnistas - kuigi veidi kõhklevalt -, et peab end siiski rohkem eestlaseks kui venelaseks. „Aga ma olen aru saanud, et ainult keelest ei piisa. Ma tunnen, et mingid kihid, mis on tegelikult täiesti lambikad (mõttetud - toim) asjad, on mul puudu. Näiteks kui keegi hakkab laskma mingeid Eesti süldikaid laule, mida ma üldse ei tea... siis vaatavad kõik seltskonnas mind nii, et kuidas ma ei tea. See ei ole võimalik.“