KLÕPSUD | Kirglik paar! Elina Nechayeva avaldas uue kallimaga kuumi pilte

„Nagu valentinipäevale ikka kohane on, siis Valentiniga. Ma arvan, et ma ei jagaks selliseid pilte suvaliste meestega, kui ei oleks tõesti...“ kinnitas Nechayeva Kroonikale toona uut suhet ning lisas, et värske paar leidis teineteist töö kaudu.

Nechayeva käis hiljuti Kroonika taskuhäälingus „Tähetund“, kus rääkis oma uuest suhtest ungarlasest tantsijaga. „Minu jaoks on väga oluline, kui tunnen ennast mehe kõrval turvaliselt ja naiselikult. Et ma ei ole oma probleemidega üksi ja inimene hindab mind kui naist - see on väga ilus tunne. Tihtilugu hakkame hindama inimesi siis, kui nad on meie elust läinud. Oskus hinnata antud olukorda just siin ja praegu või inimesi, kes on meie elus, on väga suur anne,“ sõnab ta.