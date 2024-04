FOTOD | Kihvtid laest rippuvad kuubikud ja suured ekraanid: Eurovisioni lauluvõistluse lava sai valmis

Seekordne lava koosneb liigutatavatest LED-kuubikutest, LED-põrandast, valgus-, video- ja lavatehnoloogiast, mis loovad Malmö Arenal suurejoonelisi variatsioone. Lava on ristikujuline ja paikneb otse publiku keskel, luues niiviisi ainulaadse 360-kraadise kogemuse publikule ja televaatajatele.

Malmö Arenal on 2168 valgustit. Ristikujulise lava laest ripuvad alla viis LED-kuubikut. Lava põrandat katva LED-ekraani kogupind on 186 ruutmeetrit, lava taustal oleva LED-ekraani pindalal lausa 340 ruutmeetrit.

Kolme otsesaate jaoks on Malmös kuueliikmeline lavajuhtimise meeskond, neid abistab täiendav 36-liikmeline lavameeskond. Kokku on neil aega vaid 55 sekundit, et seada lava iga esineja jaoks valmis, tuua kohale rekvisiidid ja viia ära eelmise esineja omad.