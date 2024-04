Buckinghami palee teatas 5. veebruaril, et kuningas Charles III on haigestunud vähki. Mõneks ajaks taandus Charles oma kuninglikest kohustusest, kuid on aeg-ajalt ametlikud kohtumised ja visiidid ikkagi ette võtnud. Kui kuningas märtsi keskel taas pildile ilmus, olid britid mures ja šokis - nende monarh ei näinud välja kõige tervem. Kuulduste kohaselt on Charlesi tervis kordades halvem, kui tema ustavad abilised lasevad ühiskonnal arvata.