INTERVJUU | Luuletaja EiK avaldas, kuidas leidis tee muusika juurde: teistel minuealistel oli identiteet olemas, tahtsin ka seda

Noor muusik Eik Erik Sikk, enamasti tuntud nimega EiK, on kõigest 23-aastane, kuid juba andnud välja seitse albumit. Tegu on luuletaja ja muusikuga, kes on käe valgeks saanud ka räpis. Nimelt tekitas aastal 2014 palju kõneainet tema ühiskonnakriitiliste sõnadega lugu „Balti jaam“. Kuueaastaselt hakkas EiK looma luuleridu ja nüüdseks on ta luule tavapärase esitamise juurest liikunud laulvama esitusviisi juurde. Tema loomingus annab tooni igapäevaelu kulgemine ja unistuse asemel tegutseb EiK järk-järgult oma plaanide realiseerumist silmas pidades.