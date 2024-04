„KAS TUNNED MIND?“ | Taavi Libe meenutab, kuidas tal läks koos ühe saatekangelasega asi käest: ülejäänud võttepäev oli väga keeruline

Kroonika saates „Kas tunned mind?“ käis seekord tele- ja raadioajakirjanik Taavi Libe, kelle enamik rahvast linna peal tundis kenasti ära. Ainult paar üksikut inimest ei teadnud, kellega tegemist. „Väga hästi inimesed teadsid mind raadiost ja telest. Väga tore oli see, et selles videos oli ka minu esimene suur mentor Tiit Karuks, kes ilusasti teadis, kus hetkel töötan. Aga arvan, et tema tahaks ilmselt, et töötaksin raadios, Tiidu heameeleks katsun raadiot mitte unustada,“ reageeris Libe naeratades sellele, kui hästi ta ära tunti.