Laulja Iiris Vesik kihlus armastuse linnas: pulmadest olen unistanud lapsest saadik

Iiris Vesik (32) on viimased kümme aastat elanud Londonis. Kui ta 2007. aastal rahvusvahelise laste ja noorte lauluvõistluse „Tähtede laul“ võitjana tuntuks sai, märkasid paljud, et temas on midagi ebamaist – öeldi, et Iiris on Eesti oma Björk. Islandi lauljatar Björk oli tol ajal, ja on ka praegu, Iirise üks lemmiklauljatest. Täna püüab Iiris viia oma bändi Night Tapes maailma lavadele.