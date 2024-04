14 aastat „ENSVs“ mänginud Liisa Pulka sarjas enam ei näe: tähtis on tunnetada seda hetke, kui asi muutub punnitatuks

Liisa Pulgal on parima naisnäitleja nominatsioon teleseriaalist (Pille Kadak „ENSV-s“ 2021. aastal – toim) ja sari „ENSV“ ise on valitud lausa kaks korda parimaks teleseriaaliks. „Pärast kõiki neid aastaid oli vahelduseks tore hoopis lavatagust elu näha. Saalis on istutud juba küll,“ rääkis näitlejanna Õhtulehele antud intervjuus. Lisaks selgus ka, et naine viimastel aastatel ei ole sarjas enam figureerinud.

„Minu sealne abikaasa Argo Aadli (Jüri Kessneri rollis – toim) enam ei jõudnud või soovinud teha. Mul pole õrna aimugi, mis plaanid selle sarjaga on. Mina käisin viimati võtetel eelmise aasta suvel. „ENSV“ Pille oli minu esimene professionaalne töö pärast lavaka lõpetamist. Ilmselgelt on see olnud minu jaoks väga oluline roll. Milliste näitlejatega koos sain ma pärast kooli kohe töötada ja neilt õppida! Ma hindan seda võimalust ja perioodi väga kõrgelt. Kui on stsenariste, keda see sari inspireerib ja kellel on veel häid ideid, siis minu pärast läheb aga edasi. Kuid tähtis on tunnetada seda hetke, kui asi muutub punnitatuks,“ rõõmustab näitlejanna, et sai koostööd teha näitlejatega nagu Laine Mägi, Mait Malmsten, Tiit Sukk ja muidugi Helene Vannari (20.03.1948–16.03.2022), keda kahjuks enam pole.