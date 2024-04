Sarjast „Armastus“ kuulsaks saanud Lisabet Loigu avameelselt oma õe puudest: ärge solvake inimesi „tauniks“ või „autistiks“

„Inimesed solvavad teisi haiguste või puuetega. Pean siis silmas seda, kui inimesed solvavad üksteist sõnadega nagu „taun“ või „autist“. Sageli loobitakse selliseid solvanguid väga kergekäeliselt ning teadvustamata üldse, mida need sõnad tegelikult tähendavad,“ räägib Loigu, kes avaldab, et tal endal on õde, kes just antud haigust põeb.

"Minul näiteks on endal Downi sündroomiga õde ja mind tõsiselt ajab vihale see, kuidas inimesed selliseid sõnu loobivad, sest mulle jääb mulje, et nad tegelikult absoluutselt ei kujuta isegi ette, mida üks või teine sündroom või puue endast kujutavad. See näitab minu jaoks, et inimesel puudub igasugune aukartus elu ees, kui ta selliseid sõnu loobib,“ avaldab näitleja.