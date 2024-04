KUULA | nublu ja Mikael Gabriel andsid välja järjekordse ühisloo „Yao Ming“

UMKl ühise hitiga „Vox Populi“ kolmanda koha saavutanud nublu ja Eesti juurtega Mikael Gabriel jätkavad muusikalist koostööd täna ilmunud uue singliga „Yao Ming“. Tempokas lugu esitleb tandemi uut muusikalist külge, tuues välja leidlikud sõnad nii eesti, soome kui ka inglise keeles.Nagu nimigi ütleb, on „Yao Mingi“ singel inspireeritud Hiina korvpallilegendist, kelle pea on erakordse pikkuse tõttu pilvedes. Singli mänguline keel viitab artistide kiirele elutempole.

Mikael Gabriel võtab uue ühistöö kokku: „Lühidalt öeldes ütleksin, et „Yao Mingil“ on garanteeritud MGN kvaliteedimärk ja see ei jäta kedagi külmaks. Hea tunne on avaldada suvisemat muusikat, mis toob meie ühisprojekti täiesti uue mõõtme.“