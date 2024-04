Jan Uuspõld alkoholismist: oma probleemidega tegelemine on rõvedam kui rentslis ärkamine

„Jan, me ju tegelikult teame, et sa täna enam pitsigi ei võta. Vastab see tõele?“ uuris saatejuhtidest Grete Kuld Uuspõllult. Mees vastas: „Nii ja naa.“

Uuspõld täpsustas, et teda on häirima hakanud tema enda arusaam oma kainusest. „Ma ei joo üldiselt, aga viimasel ajal hakkas mind kummitama selline asi, et kui jätsin joomise maha 11 aastat tagasi, sain nii-öelda selle alkoholikuradi seljatatud, siis oli algul raske kolm aastat. Seejärel tuli eufooria, et ma olen nii tubli, et ma ei joo, aga viimasel ajal on hakanud mulle pinda käima see, et ma olen parem teistest, sellepärast, et ma ei joo. See ei ole tegelikult õige ju. Kui sa oled nii jobu vend ja sa oled lihtsalt teistest parem, sest sa ei joo, siis... Ma ei mõelnud tegelikult niimoodi, aga see pitser on küljes,“ rääkis Uuspõld.

„Üks asi, mis mind veel kummitama hakkas oli see, et alkoholi mahajätmisega ainus probleem, mis ära kaob, on alkoholiprobleem. That’s it! Kõik need teised probleemid, mille pärast jood, hakkavad sind kummitama ja nendega peab kurat tegelema hakkama. See on palju rõvedam. See on palju õudsem kui täissitutud pükstega rentslis üles ärgata. Siis saad vähemalt peale juua,“ ütles Uuspõld.