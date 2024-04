Raadio 2 hommikuprogrammis küsiti Padar-Parmaselt, mis siis presidendipaari avavalsiga ikkagi oli. Padar-Parmas ütles kõigepealt, et tema ei ole tantsuspetsialist. „Ja ma olen seda ka igal pool avalikult öelnud, et koos nime ja abielusõrmusega ikkagi teadmised ja oskused kaasa ei tule automaatselt,“ alustas Padar-Parmas, vihjates oma abikaasale Martin Parmasele, kes on tantsuspordiekspert.