Ene Veiksaare sõbranna viimasest kirjavahetusest: mul ei olnud aimugi, et viis päeva hiljem pole mul enam kellelegi kirjutada...

Oma viimase kirja kirjutas Ene Pirjale 16. aprillil. „16. aprillil ehk kaks päeva enne oma lahkumist on ta mulle kirjutanud järgmiselt. „Hoian sind oma mõtetes. On raske unustada inimest, keda on raske mitte märgata,““ tsiteerib Pirja.

Ene Veiksaar suri ootamatult äkilise terviserikke tagajärjel 18. aprillil. 21. aprillil teatas Ida-Tallinna keskhaigla kommunikatsiooni- ja turundusjuht Inge Suder sotsiaalmeedias, et meie seast on lahkunud ajakirjanik Ene Veiksaar.

„Kirjutan need read siia, et austada ja meenutada head kolleegi ning mõttekaaslast, Ene Veiksaart. Kuigi meie koos veedetud aeg oli lühike, jättis ta endast südamesse jälje - mälestuse soojusest ja sõbralikkusest,“ kirjutab Suder ühismeedias. „Esimesed päevad pärast tema lahkumist on täidetud segaduse, valu ja igatsusega,“ kirjutas Suder Facebookis.

Suderi sõnul rääkisid nad Enega viimasel ajal tihti. „Ei saa loota, et päevad on lihtsad, saab loota, et oled ise tugevam. Sõnad ei suuda väljendada seda sügavat kurbust, mida tunnen. Mõtetes keerlevad küsimused - kas oleks saanud teha midagi teisiti, rohkem toetada, märgata ning mõista... Neile küsimustele vastust ei saa ning sellega tuleb leppida.“

Suder lisas, et Ene Veiksaar liitus nende tiimiga juba kogenud kommunikatsiooni- ja meediaspetsialistina 2022. aasta augustis. „Tema positiivne ellusuhtumine, heatahtlikkus ja abivalmidus võitsid kiiresti kolleegide südamed ning tegid temast hoitud ja hinnatud liikme meeskonnas.“

„Jään mälestama suurepärast kolleegi, kelle säde ja rõõmsameelsus kumavad meie mõtetes edasi. Avaldan sügavat kaastunnet Ene poegadele, lähedastele, sõpradele ning kõigile, kes teda tundsid. Mälestus Enest elab meis edasi.“

Ene Veiksaar on töötanud raadiohäälena ja TV3 uudisteankruna.