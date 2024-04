VIDEO | Katri Teller avaldas, millised plaanid on tal kinnisvaramaastikul: pole tark kõiki mune ühes korvis hoida

Katri paljastas, et tema jaoks on meeletult äge astuda Kroonika meelelahutusauhindade jagamisel õhtujuhi rolli. „See üritus ja see sündmus on ikkagi üks aasta suurimaid kõrgpunkte. Ma võtan seda kui suurt au, ma olen väga elevil selle võimaluse üle,“ rõõmustas investor ja saatejuht. Eriti tegi talle heameelt, et saab seekord glamuurset õhtut juhtida koos Jan Uuspõlluga.