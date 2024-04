FOTOD | Kuum paarike! Adam Levine jagab sensuaalseid fotosid oma abikaasaga

Ajakiri People valis 2013. aasta seksikaimaks meheks ansambli Maroon 5 laulja Adam Levine’i. Naistemehe kuulsusega Levine’i on nähtud semmimas vaid modellidega, kuid ometi võttis mees ennast kokku ja abiellus 2014. aastal oma Victoria Secret’i modelli Behati Prinslooga. Paari peres kasvab kolm last.

Kaheksa aastat hiljem sattus Levine parajasse skandaali - välja oli tulnud, et mees saatis flirtivaid sõnumeid teisele naisele samal ajal, kui ta Behatiga abielus oli. Levine soovis oma sündimata lapsele isegi sama eesnime panna, mis tema väidetaval armukesel on.

Adami petmisskandaal oli avalikuks tulnud Instagrami modelli Sumner Strohi pärast, kuna ta sõnas, et tal oli afäär menubändi Maroon 5 esilauljaga. Levine kinnitas toona, et tema oma abikaasat petnud pole, kuid tunnistas, et sõnumite saatmisega astus ta üle piiri, vahendas New York Post.