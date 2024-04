„Tähtede tähe“ osalejad ennustasid hooaja keskel finaliste ja võitjat: kui täppi nende pakkumised lähevad?

Tanja tõdes toona, et raske on öelda, kes võiksid finaali jõuda. „Alati sõltub väga palju päevast, mis lood on esitajatel välja valitud, kuidas kellelgi tervis on. Vaatame, igas saates on erinevatel inimestel väga palju erinevaid etteasteid. Kõigile hoian pöialt, mõisa peale see mäng ei ole,“ lausus Tanja kergel huumorinoodil.