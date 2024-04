Aafrikas seigelnud Malle soovib järgmisse sihtkohta reisida ilma abikaasata: oma puid metsa ei võeta!

Malle töötab jätkuvalt Balti Jaama lihaletis. Naine tunnistas, et selfie’sid ja autogramme on ta fännidele andnud juba omajagu. „Üks lubas mind Kambodžasse viia!“

Kui Taavi ja Malle Eestisse saabusid, tuli Malle abikaasa naisele lillekimbuga lennujaama vastu. Malle abikaasa nägi oma naist esimest korda afropatsidega ning tõdes, et need olid väga kaunid. „Siis ma vist 3 nädalat hoidsin neid peas,“ rääkis Malle ning lisas, et afropatsidega oli väga ebamugav magada.

Reisisaadet pole Malle ise julgenud telepildis vaadata. „Kui siin öeldakse, et sa pole suu peale kukkunud, siis mul on tunne, et ma olen pea peale kukkunud,“ ütles Malle. „Kannatab ehk vaadata küll, kui siin käiakse ütlemas, et Malle-mutt sa oled kihvt.“