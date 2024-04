„Jumala eest, miks nad ei või laulda seda?“ 5MIINUSE Kohverile teeb tuska nende eurolaulu keelamine ühte tüüpi asutustes

Eesti eurolaulikud Kohver, Päevakoer, Lancelot ja Korea ning Marko Veisson ja Ramo Teder rääkisid nii Eurovisioni eelpidudest kui ka oma konkurentidest, kellega eelpidudel juba sõbruneda on jõutud. Ühel hetkel võttis saatejuht Anu Välba teemaks selle, et 5MIINUSE ja Puuluupi laul on peaaegu ühte tüüpi asutustes keelatud - nimelt pidi Eesti eurolugu olema korralik hitt lasteaedades ning mõnes lasteaias on põnnidele kehtestatud reegel, et lugu tohib laulda vaid õues viibides. Laul olla Välba sõnul keelatud seetõttu, et selle sisu pole sobilik lastele.